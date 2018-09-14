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Омон помогает волонтерам пускать толпу молодежи на «Вiдак»

15.09.2018 14:05 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 15 сентября, в Минске проходит фестиваль видеоблогеров «Вiдак» и идет дождь. Ивент начался в 13:00 в ангаре по соседству с ОК16 киберспортивным турниром, и людей до этого времени не пускали внутрь. В итоге на Октябрьской собралась огромная толпа детей, спокойно мокнущих под дождем. По словам Андрея Диченко, когда гостей начали пускать в здание, омону, который на фестивале обеспечивает безопасность, пришлось применить свой богатый опыт работы с толпой и помочь волонтерам.

До 13:00

После 13:00

Внутри ангара сейчас проходит киберспортивный турнир МЭТА'18 по игре DOTA 2.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 15 сентября, в Минске проходит фестиваль видеоблогеров «Вiдак» и идет дождь. Ивент начался в 13:00 в ангаре по соседству с ОК16 киберспортивным турниром, и...
 
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