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Омон помогает волонтерам пускать толпу молодежи на «Вiдак»
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Сегодня, 15 сентября, в Минске проходит фестиваль видеоблогеров «Вiдак» и идет дождь. Ивент начался в 13:00 в ангаре по соседству с ОК16 киберспортивным турниром, и людей до этого времени не пускали внутрь. В итоге на Октябрьской собралась огромная толпа детей, спокойно мокнущих под дождем. По словам Андрея Диченко, когда гостей начали пускать в здание, омону, который на фестивале обеспечивает безопасность, пришлось применить свой богатый опыт работы с толпой и помочь волонтерам.
До 13:00
После 13:00
Внутри ангара сейчас проходит киберспортивный турнир МЭТА'18 по игре DOTA 2.
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Сегодня, 15 сентября, в Минске проходит фестиваль видеоблогеров «Вiдак» и идет дождь. Ивент начался в 13:00 в ангаре по соседству с ОК16 киберспортивным турниром, и...
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