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МАЗ впервые в истории победил в международном ралли

15.09.2018 13:27 — Разное | KYKY  
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» впервые в истории стала чемпионом международного ралли-рейда. Грузовик Сергея Вязовича стал первым на Turkmen Desert Race, опередив все экипажи самой титулованной команды в мире, «КамАЗ-мастера», пишет TUT.by с ссылкой на пресс-службу ОАО «МАЗ».

Международный марафон Turkmen Desert Race проводился впервые, в нем участвовало около 70 экипажей со всего мира. Гонка проходила по зыбучим пескам и барханам, солончакам и высохшим руслам рек. По сложности трасса, конечно, не «Дакар», но тоже изматывающая.

«Победа в международной гонке – важное событие для команды и Минского автозавода. Мы показали, что способны выигрывать у лидеров престижных ралли-рейдов. Раньше мы были первыми на отдельных этапах, входили в число призеров, но статус чемпионов получили впервые. Так что на «Дакар» поедем в числе фаворитов с единственной целью – попасть на подиум. И все понимают, что мы на это способны», – сказал руководитель команды Сергей Вязович.

Гонка проходила с переменным успехом то мазовского, то камазовского экипажей, но на последних спецучастках Сергей Вязович вырвался вперед. На четвертом этапе экипаж Мардеева (из КамАЗа) не сумел в отведенное время проехать лиазон, за что получил 26 минут штрафного времени. По словам менеджера команды Сергея Савостина, он сразу проинформировал организаторов о технических проблемах, из-за которых экипаж не смог воврмя проехать лиазон, и те заверили, что никаких штрафных санкций не последует. Но, видимо, передумали.

В генеральной классификации второе и третье место заняли россияне Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников, которые отстали от беларуса на более чем 20 минут. Четвертое и пятое место достались беларусам – Алексей Вишневский проиграл 49 минут, Александр Василевский – больше двух часов.

Победа на ралли по пустыне Каракумы стала для команды «МАЗ-СПОРТавто» лучшим результатом в истории. До этого экипаж Сергея Вязовича взял «серебро» на легендарном марафоне «Дакар».

 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» впервые в истории стала чемпионом международного ралли-рейда. Грузовик Сергея Вязовича стал первым на Turkmen Desert Race, опередив все экипажи...
 
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