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В Поставском районе перевернулся Peugeot, водитель погиб
Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Поставском районе перевернулся Peugeot.
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Во время движения иномарка оказалась за пределами проезжей части, вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы.
Осенью 2018 года в Белоозёрске Mercedes упал в канал ГРЭС.
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Поставском районе перевернулся Peugeot. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, легковушка ехала...
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