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В Поставском районе перевернулся Peugeot, водитель погиб

15.09.2018 15:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Поставском районе перевернулся Peugeot.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, легковушка ехала по автодороге Глубокое – Поставы – Лынтупы. За рулём Peugeot 406 находился 51-летний механизатор одного из местных хозяйств, водительских прав у мужчины не было.  

Во время движения иномарка оказалась за пределами проезжей части, вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы.  

Осенью 2018 года в Белоозёрске Mercedes упал в канал ГРЭС. 

Один человек погиб – подробности здесь.  

 
 
Ссылка на источник 84
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Поставском районе перевернулся Peugeot.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, легковушка ехала...
 
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