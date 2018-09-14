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Белые медведи помешали арктической экспедиции искать шхуну "Святая Анна", пропавшую более 100 лет назад

15.09.2018 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Белые медведи помешали членам экспедиции "Открытый Океан" на яхте Alter Ego искать шхуну "Святая Анна", затонувшую в прошлом столетии в районе Земли Франца-Иосифа.

Как сообщила кандидат биологических наук, представитель общественной организации "Ассоциация "Морское наследие: исследуем и сохраним" Мария Гаврило по итогам экспедиции, на северном побережье Земли Франца-Иосифа во второй половине лета "сложилась аномально легкая ледовая обстановка". В результате яхта смогла проследовать ранее недоступными маршрутами, но такая ледовая обстановка повлекла частые встречи с медведями.

"Медведи реально не пустили нас на точку (высадки - ИФ). Вокруг единственных двух клочков суши острова Ева-Лив бродило девять белых медведей, мы пытались поискать следы присутствия "Святой Анны", но в этот раз медведи охраняли", - сказала М.Гаврило.

Шхуна "Святая Анна" экспедиции знаменитого полярного исследователя Георгия Брусилова пропала в 1910-х годах при попытке проследовать по Северному морскому пути. Экспедиция впервые в истории предприняла попытку пройти Северным морским путем под российским флагом. Путешествие закончилось трагически: шхуна "Святая Анна", на которой плыли исследователи, уже через неделю пребывания в Арктике была затерта льдами. Через полтора года дрейфа часть команды покинула судно и затем разделилась. Четверо членов группы под руководством старшего рулевого Петра Максимова продолжили путь пешком и погибли, как предполагают исследователи, в районе острова Земля Георга. Другие участники во главе со штурманом Валерианом Альбановым продвигались на каяках.

Выжили только двое - штурман В.Альбанов и матрос А.Конрад. На мысе Флора (Земля Франца-Иосифа) их подобрали участники экспедиции Георгия Седова, возвращавшиеся с зимовки на судне "Святой Фока" в Архангельск. Дневники В.Альбанова легли в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана".

Поиски "Святой Анны" ведутся с 1914 года.

 
 
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Белые медведи помешали членам экспедиции "Открытый Океан" на яхте Alter Ego искать шхуну "Святая Анна", затонувшую в прошлом столетии в районе Земли Франца-Иосифа.
 
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