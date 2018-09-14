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В 11-м городке после дождя весь подъезд залило водой. Видео
15.09.2018 — Разное | Слуцк Город
«Сделаем ЖКХ звездой Ютуба».
В результате обильного кратковременного дождя сегодня днём в доме №174 по улице Социалистическая практически весь подъезд оказался залит водой. Видео об этом прислал SG случчанин.
Как следует из комментария автора, дождевая вода с седьмого этажа залила счётчики электроэнергии, попала в квартиры и затопила лифтовую шахту.
По предварительной информации, пострадали минимум шесть квартир, во избежание замыкания в нескольких квартирах отключили электричество.
Видео содержит ненормативную лексику, 18+
По мнению жильцов, причиной «наводнения» в подъезде мог кирпич, который во время ремонта крыши упал в стояк и пробил трубу на уровне седьмого этажа. Для оценки ущерба и принятия необходимых мер на месте работала специальная комиссия.
Ранее жительница пятиэтажного дома по улице Виленская
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В результате обильного кратковременного дождя в доме №174 по улице Социалистическая весь подъезд этажа залило водой. Видео об этом прислал SG случчанин.
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