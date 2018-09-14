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В 11-м городке после дождя весь подъезд залило водой. Видео

15.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Сделаем ЖКХ звездой Ютуба».

В результате обильного кратковременного дождя сегодня днём в доме №174 по улице Социалистическая практически весь подъезд оказался залит водой. Видео об этом прислал SG случчанин.

Как следует из комментария автора, дождевая вода с седьмого этажа залила счётчики электроэнергии, попала в квартиры и затопила лифтовую шахту.

По предварительной информации, пострадали минимум шесть квартир, во избежание замыкания в нескольких квартирах отключили электричество.

    Видео содержит ненормативную лексику, 18+

По мнению жильцов, причиной «наводнения» в подъезде мог кирпич, который во время ремонта крыши упал в стояк и пробил трубу на уровне седьмого этажа. Для оценки ущерба и принятия необходимых мер на месте работала специальная комиссия.

Ранее жительница пятиэтажного дома по улице Виленская прислала нам фотографии своего затопленного подъезда. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В результате обильного кратковременного дождя в доме №174 по улице Социалистическая весь подъезд этажа залило водой. Видео об этом прислал SG случчанин.
 
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