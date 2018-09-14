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Из-за аварии на 3-м километре МКАД полностью перекрыто движение

15.09.2018 17:13 — Разное | БелТА  
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварии на 3-м километре МКАД полностью перекрыто движение, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по агитации и пропаганде ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тихонович.

"Сегодня в 15.50 на 3-м километре МКАД произошла авария. По предварительной информации, у микроавтобуса, который ехал по крайней левой полосе, отвалилось колесо. Три машины, которые двигались за ним, предприняли попытку остановиться, но четвертый автомобиль, не успев притормозить, въехал в эту колонну. В результате последний в цепочке автомобиль вылетел на вторую полосу, сбив еще одну машину, которая отлетела в ограждение. Движение на месте аварии перекрыто полностью", - рассказала Анна Тихонович.

По ее словам, два человека доставлены в больницу. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварии на 3-м километре МКАД полностью перекрыто движение, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по агитации и...
 
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