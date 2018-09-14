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Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских соглашений

15.09.2018 16:02 — Разное | Интерфакс  
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Экс-президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве заявили об отсутствии альтернативы Минским соглашениям и указали на приоритетность выполнения их составляющей по безопасности.

"Леонид Кучма встретился Куртом Волкером. (...) Участники беседы подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа", - написала пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер на странице в Фейсбуке.

"Только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и военных формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир", - отметил представитель Украины в ТКГ.

Л.Кучма также выразил благодарность США за всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине.

Во встрече приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.

 
 
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Экс-президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины...
 
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