Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ обвинил США в намеренном разрушении Русской православной церкви

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в ослаблении Русской православной церкви.

"Америка заинтересована в ослаблении Русской православной церкви, потому что, как говорил известный в свое время американский политолог и консультант нескольких президентов Збигнев Бжезинский, после распада Советского Союза главной силой на территории бывшего Советского Союза, которую Америке надо разрушать, является Русская православная церковь. Вот это сейчас и происходит", - сказал иерарх в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Митрополит считает "совершенно очевидным", что за действиями Константинопольского патриархата стоит американская администрация, "собственно американцы этого не скрывают".

"Посол Америке постоянно консультирует господина Порошенко, другой посол Америки постоянно бывает в гостях у патриарха Варфоломея, там очень тесная связь", - сказал архиерей.

Между тем, считает митрополит Иларион, в настоящее время на Украине нет религиозных лидеров, вокруг которых могли бы объединиться украинцы, кроме митрополита Онуфрия.

Он отметил, что на "этом объединительном соборе", который предполагают созвать приглашенные Константинополем на Украину экзархи, будет выдвинута какая-то альтернативная фигура, якобы способная сплотить всех православных украинцев. "Но такой фигуры нет, такая фигура есть только в канонической Церкви, это Блаженнейший митрополит Онуфрий", - заявил митрополит Иларион.