Стоимость автомобильного топлива вырастет на 1 копейку с 16 сентября

В Беларуси 16 сентября в очередной раз вырастут розничные цены на автомобильное топливо, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,35, АИ-95-К5-Евро – Br1,43, АИ-98-К5-Евро – Br1,64, ДТ – Br1,43", - говорится в сообщении концерна.

В ведомстве отметили, что решение о повышении цен на топливо принято "с учетом продолжающегося роста цены на нефть".

В "Белнефтехиме" объясняют поэтапное повышение розничных цен на автомобильное топливо необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья. В 2018 году бензин дорожал уже 15 раз. Предыдущий раз цены на топливо выросли с 9 сентября.