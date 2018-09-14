Академия наук объяснила, считаются ли оскорбительными слова «жыд», «маскаль» и «нiгер»

Юрист и «моўны iнспектар» Игорь Случак и политтехнолог Алина Нагорная направили в Академию наук запрос о лингвистическом анализе некоторых слов, которыми называют представителей разных национальностей и рас. Им пришел ответ, который им, правда, не понравился – они считают его слишком поверхностным и ненаучным. Активисты отправят новый запрос, пишет «Радыё Свабода».

Игорь и Алина хотели узнать, оскорбительны ли слова «бульбаш», «маскаль», «жыд», «хач», «нiгер», «пшэк», «лабус» и «хахол». Академия наук ответила цитатами из словарей и коротким вердиктом. Заключение дала кандидат филологических наук, заведующая отделом лексики и лексикографии филиала Института языкознания Центра исследований беларуской культуры, языка и литературы НАН Елена Лаптенок. Только ли она проводила анализ, не уточняется.

В качестве источников при анализе использовалась беларуская Википедия, Толковый словарь беларуского языка под редакцией Кондрата Крапивы (1977-1984), Беларуско-российский словарь Байкова и Некрашевича (1925), словарь языка «Нашай Нiвы» (2007), а также ряд современных российских словарей и сайтов, от обычных толковых словарей до словарей жаргона. При этом Википедия, которую может редактировать любой желающий, в анализе идет первым источником информации о современной речи (и единственной, где слову «бульбаш» приписывается «дружеский характер»).

Результат анализа

«Маскаль» и «нiгер» – слова с четкой негативной коннотацией, но обнаружить их оскорбительный характер можно только при употреблении в определенном тексте, в конкретной коммуникативной ситуации. При употреблении в адрес конкретного человека могут быть обидными и пренебрежительными;



«Бульбаш», «жыд» и «хахол» – слова с двойственной эмоционально-экспрессивной окраской, отрицательной и положительной. Оскорбительный характер может быть определен только в определенном контексте. При этом слово «жыд» дает четко негативную оценку в русскоязычной культуре и нейтральную в беларускоязычной;



«Лабус», «пшэк» и «хач» – слова без негативной коннотации, характер оценки и оскорбительность могут быть определены только в конкретном контексте. Но слова относятся к жаргонной лексике, имеют заниженную стилистическую окраску.

Комментарий Случака и Нагорной

Активисты остались недовольны экспертизой. Алина Нагорная сказала, что они считают ее «не экспертизой, а сомнительным документом без научных данных, но с грамматическими ошибками». Они намерены сделать новые запросы, чтобы получить «нормальную экспертизу».

Случак называет анализ «непрофессиональным и дилетантским», «очень поверхностным» и «ненаучным». Он отметил, что заявляет это, написав магистерскую диссертацию. В анализе есть ссылки на некомпетентные источники – мол, на ту же Википедию нельзя ссылаться даже в курсовых работах в университетах (и в статьях Википедии, на которые ссылаются в экспертизе, нет ссылок на источники информации).

Он также сказал, что экспертиза много ссылается на российские источники. И если для слова «нiгер», говорит Случак, это еще можно считать обоснованным, то в случае слов «маскаль» и «бульбаш» – нет, так как для россиян первое будет явно оскорбительным, а второе нормальным. Беларуские реалии, считает он, не проанализированы.