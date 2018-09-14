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Белнефтехим: с 16 сентября автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
Новости Беларуси. С 16 сентября подорожает топливо на АЗС Беларуси. Это третье изменение цен с начала осени.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 35 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 43 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 64 копеек,
ДТ – 1 рубль 43 копеек.
С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 15 раз.
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Новости Беларуси. С 16 сентября подорожает топливо на АЗС Беларуси. Это третье изменение цен с начала осени. Как сообщается на сайте «Белнефтехима», в этот раз...
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