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Трамп рассматривает возможность замены Мэттиса на посту главы Пентагона после выборов в Конгресс

15.09.2018 18:09 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заменить главу Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре из-за их разногласий, пишет в субботу "Нью-Йорк таймс".

"Интервью с более чем десятком сотрудников Белого дома, представителями конгресса, бывшими и нынешними сотрудниками Пентагона за последние шесть недель составили портрет президента, который обиделся на своего министра обороны, раздраженного сравнениями с Мэттисом не в свою пользу, и чрезвычайно обеспокоенного тем, что в глубине души Мэттис демократ", - пишет газета.

Согласно ее информации, взгляды Д.Трампа и Дж.Мэттиса расходятся по многим вопросам: от позиции по НАТО и военным учениям с Южной Кореей до вопроса с запретом трансгендерам США служить в армии.

"Трамп хотел бы, чтобы Мэттис вел себя как госсекретарь Майк Помпео, политический сторонник президента", - пишет газета.

"Нью-Йорк таймс" напоминает, как 21 июня в ходе транслировавшейся по ТВ встрече, посвященной ситуации с разделением семей мигрантов, по левую сторону от Д.Трампа с каменным лицом сидел Дж.Мэттис, а по правую - М.Помео, смеявшийся над каждой шуткой президента.

Ситуация осложнилась после публикации выдержек книги Боба Вудворда, из которых следовало, что Дж.Мэттис якобы считает интеллект Д.Трампа не превышающим уровень шестиклассника. Дж.Мэттис опроверг эту информацию, однако, по данным источников, Д.Трампа давно раздражает, что про главу Пентагона говорят, что тот ведет себя как взрослый человек по сравнению с президентом США.

В то же время, источники, близкие к Дж.Мэттису, утверждают, что отставной генерал корпуса морской пехоты вряд ли откажется от своих взглядов ради того, чтобы сохранить место в Пентагоне. Газета пишет, что тот неоднократно отказывался от интервью СМИ, не желая отвечать на вопросы, по которым расходится его позиция с президентом.

"Министр обороны Мэттис живет согласно принципам, заложенным в его ДНК. Он не способен лгать на генетическом уровне, он генетически не способен к предательству", - говорит его бывший представитель Джефф Дэвис.

Это означает, подчеркивает издание, что единственный выход для главы Пентагона сейчас - сохранять молчание, поскольку он не хочет выражать недовольство президентом публично, но и не желает его восхвалять.

Представитель сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид заявил, что смещение Дж.Мэттиса с поста главы Пентагона, прежде всего, создаст неопределенность там, где сейчас стабильность.

"Министр обороны Мэттис, возможно, один из самых высококвалифицированных людей для этой работы", - считает он.

Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что Дж.Мэттис может покинуть свой пост в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали поиск его замены.

 
 
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заменить главу Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре из-за их...
 
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