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Под Полоцком вырос гриб-великан

15.09.2018 21:47 — Разное | UDF  
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Под Полоцком вырос гриб огромных размеров. Срезать находку люди не стали, пока просто наблюдают, как он растет.

Огромный боровик нашли не в лесу, а в центре деревни Заозерье. Небольшой рулетки едва хватило, чтобы измерить окружность шляпки. Всего — 1,3 метра.

Теперь великана усиленно охраняют. Каждый вечер маскируют, чтобы боровик не стал чьей-то добычей. В выходные в районе будут выбирать самый большой гриб. Этот — претендент на победу.

В деревне гигантские боровики находят четыре года подряд, но этот побил предыдущие рекорды.

 
 
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Под Полоцком вырос гриб огромных размеров. Срезать находку люди не стали, пока просто наблюдают, как он растет.
 
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