Под Полоцком вырос гриб-великан

Огромный боровик нашли не в лесу, а в центре деревни Заозерье. Небольшой рулетки едва хватило, чтобы измерить окружность шляпки. Всего — 1,3 метра.Теперь великана усиленно охраняют. Каждый вечер маскируют, чтобы боровик не стал чьей-то добычей. В выходные в районе будут выбирать самый большой гриб. Этот — претендент на победу.В деревне гигантские боровики находят четыре года подряд, но этот побил предыдущие рекорды.