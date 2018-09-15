"Он никогда не нагуляется". Почему мужчины не женятся и что с этим делать, рассказывает психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми. Если у вас тоже есть вопрос к Павлу и вам нужна «скорая психологическая помощь», напишите нам на адрес lina@tutby.com .

У нашего читателя завязались вполне серьезные отношения с девушкой, и она непрозрачно намекает на то, что хочет их развития и официального закрепления. Но 32-летний мужчина не уверен, что он уже нагулялся и готов к такому повороту событий. Как не потерять отношения и не испортить себе жизнь — рассказывает Павел Зыгмантович: