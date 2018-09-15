ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом

16.09.2018 08:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в Лас-Вегасе (США).

Год назад встреча боксеров завершилась с результатом "ничья".

Головкин поставил на этот рематч все свои чемпионские пояса: WBA, IBO, WBC.

В активе казахстанского боксера насчитывается 37 побед, из которых 33 - нокаутом, одна ничья и одно поражение в бою с Альваресом.

Альварес провел 52 поединка - 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.

 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Он никогда не нагуляется". Почему мужчины не женятся и что с этим делать, рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика