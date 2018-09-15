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Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом
Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в Лас-Вегасе (США).
Год назад встреча боксеров завершилась с результатом "ничья".
Головкин поставил на этот рематч все свои чемпионские пояса: WBA, IBO, WBC.
В активе казахстанского боксера насчитывается 37 побед, из которых 33 - нокаутом, одна ничья и одно поражение в бою с Альваресом.
Альварес провел 52 поединка - 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.
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Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в...
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