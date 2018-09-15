Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом

Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в Лас-Вегасе (США).

Год назад встреча боксеров завершилась с результатом "ничья".

Головкин поставил на этот рематч все свои чемпионские пояса: WBA, IBO, WBC.

В активе казахстанского боксера насчитывается 37 побед, из которых 33 - нокаутом, одна ничья и одно поражение в бою с Альваресом.

Альварес провел 52 поединка - 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.