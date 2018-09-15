ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легковой автомобиль въехал в подземный переход в Минске, никто не пострадал

16.09.2018 10:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Мазда" около полуночи въехал в подземный переход на станции метро "Академии наук" в Минске. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в пресс-службе МЧС по городу Минску.

"Cотрудники МЧС выехали по сообщению о том, что автомобиль въехал в подземный переход в результате ДТП на пересечении пр-та Независимости - ул.Сурганова. К счастью, помощь спасателей никому не понадобилась", - отметили в МЧС.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать автомобильная авария на перекрестке у Дома печати, в результате которой столкнулись "Лада Веста" и "Мазда". Последнюю от удара и отбросило в подземный переход.-0-

Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Мазда" около полуночи въехал в подземный переход на станции метро "Академии наук" в Минске. Эту информацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика