На проспекте Независимости машина залетела в подземный переход

Около 23:40 на перекрестке Сурганова и проспекта Независимости столкнулись машины Mazda и Lada. Водитель Mazda не справился с управлением после удара и залетел в подземный переход у станции метро «Академия наук» в Минске, пишет «Радыё Свабода». МЧС сообщило, что никто не пострадал.

По сообщению журналиста, водитель Mazda шатается и выглядит нетрезвым. Он пытался уйти с места происшествия, но до приезда милиции его удерживали сотрудники охраны метрополитена.

Водитель Lada рассказал, что ехал на зеленый сигнал по улице Сурганова в сторону площади Бангалор. По проспекту на красный свет на большой скорости ехала Mazda. Они столкнулись, Lada так и осталась посреди перекрестка, а Mazda «уехала» в переход. МЧС сообщило в своем твиттере, что жертв ДТП нет.

#минск сотрудники МЧС действительно выезжали по сообщению о том, что автомобиль въехал в подземный переход в результате ДТП на пересечении пр-та Независимости – ул.Сурганова. Но, к счастью, помощь спасателей никому не понадобилась. pic.twitter.com/gTfjeJZAon — МЧС Минска (@112MINSK) 15 сентября 2018 г.