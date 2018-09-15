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На проспекте Независимости машина залетела в подземный переход

16.09.2018 11:11 — Разное | KYKY  
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Около 23:40 на перекрестке Сурганова и проспекта Независимости столкнулись машины Mazda и Lada. Водитель Mazda не справился с управлением после удара и залетел в подземный переход у станции метро «Академия наук» в Минске, пишет «Радыё Свабода». МЧС сообщило, что никто не пострадал.

По сообщению журналиста, водитель Mazda шатается и выглядит нетрезвым. Он пытался уйти с места происшествия, но до приезда милиции его удерживали сотрудники охраны метрополитена.

Водитель Lada рассказал, что ехал на зеленый сигнал по улице Сурганова в сторону площади Бангалор. По проспекту на красный свет на большой скорости ехала Mazda. Они столкнулись, Lada так и осталась посреди перекрестка, а Mazda «уехала» в переход. МЧС сообщило в своем твиттере, что жертв ДТП нет.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Около 23:40 на перекрестке Сурганова и проспекта Независимости столкнулись машины Mazda и Lada. Водитель Mazda не справился с управлением после удара и залетел в подземный...
 
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