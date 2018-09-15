|
На проспекте Независимости машина залетела в подземный переход
>
Около 23:40 на перекрестке Сурганова и проспекта Независимости столкнулись машины Mazda и Lada. Водитель Mazda не справился с управлением после удара и залетел в подземный переход у станции метро «Академия наук» в Минске,
По сообщению журналиста, водитель Mazda шатается и выглядит нетрезвым. Он пытался уйти с места происшествия, но до приезда милиции его удерживали сотрудники охраны метрополитена.
Водитель Lada рассказал, что ехал на зеленый сигнал по улице Сурганова в сторону площади Бангалор. По проспекту на красный свет на большой скорости ехала Mazda. Они столкнулись, Lada так и осталась посреди перекрестка, а Mazda «уехала» в переход. МЧС сообщило в своем твиттере, что жертв ДТП нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 23:40 на перекрестке Сурганова и проспекта Независимости столкнулись машины Mazda и Lada. Водитель Mazda не справился с управлением после удара и залетел в подземный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)