За сутки на территории области произошли 3 пожара, 1 человек погиб

15 сентября в 20.46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ольгиняны Островецкого района. В результате уничтожена кровля, повреждены и закопчены стены. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

16 сентября в 01.06 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного двухквартирного жилого дома по улице Пашкевича в агрогородке Бакшты Щучинского района. Огонь повредил имущество в двух комнатах, закоптил стены, потолок. В 01.37 звеном ГДЗС на полу в жилой комнате обнаружен труп хозяина квартиры. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

16 сентября в 01.54 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Цвербуты Лидского района В результате уничтожена кровля, повреждены и закопчены стены, имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

За сутки пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошли 182 случая загораний сухой растительности на общей площади 67,03 га, 45 лесных пожаров на общей площади 82,59 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.