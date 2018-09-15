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За сутки на территории области произошли 3 пожара, 1 человек погиб

16.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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15 сентября в 20.46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ольгиняны Островецкого района. В результате уничтожена кровля, повреждены и закопчены стены. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
 
16 сентября в 01.06 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного двухквартирного жилого дома по улице Пашкевича   в агрогородке Бакшты Щучинского района. Огонь повредил имущество в двух комнатах, закоптил стены, потолок. В 01.37 звеном ГДЗС на полу в жилой комнате обнаружен труп хозяина квартиры. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
 
16 сентября в 01.54 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Цвербуты Лидского района В результате уничтожена кровля, повреждены и закопчены стены, имущество в доме.   Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
 
За сутки пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошли 182 случая загораний сухой растительности на общей площади 67,03 га, 45 лесных пожаров на общей площади 82,59 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.
 
 
 
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