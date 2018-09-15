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В Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки
Новости Беларуси. Днём 15 сентября в Витебске маршрутка наехала на 8-летнего велосипедиста.
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В то же время по дороге двигалась маршрутка, которой управлял 33-летний водитель. Автомобиль не успел затормозить и сбил ребёнка. Отец пострадавшего успел проехать.
Мальчик получил телесные повреждения. Прибывшие медработники осмотрели его, а затем отпустили домой.
Произошедшее ДТП не является учётным.
Летом 2018 года в Минском районе 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes.
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Новости Беларуси. Днём 15 сентября в Витебске маршрутка наехала на 8-летнего велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в районе дома № 31 по ул....
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