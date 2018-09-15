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В Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки

16.09.2018 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 15 сентября в Витебске маршрутка наехала на 8-летнего велосипедиста.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в районе дома № 31 по ул. Чкалова велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Следом за ним ехал его 8-летний сын. Оба не спешились.  

В то же время по дороге двигалась маршрутка, которой управлял 33-летний водитель. Автомобиль не успел затормозить и сбил ребёнка. Отец пострадавшего успел проехать.  

Мальчик получил телесные повреждения. Прибывшие медработники осмотрели его, а затем отпустили домой.  

Произошедшее ДТП не является учётным.  

Летом 2018 года в Минском районе 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes. 

Девочка получила травму ноги – здесь подробности.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 15 сентября в Витебске маршрутка наехала на 8-летнего велосипедиста.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в районе дома № 31 по ул....
 
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