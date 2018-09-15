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В Сирии впервые с 2011 года проходят местные выборы

16.09.2018 10:30 — Разное | Интерфакс  
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В воскресенье в Сирии начались выборы в местные органы власти - впервые с декабря 2011 года, сообщает сирийское информагентство САНА.

По данным САНА, всего за 18 478 мест в местных советах поборются более 40 тыс. кандидатов. Открыты 6551 избирательный участок.

Голосование должно завершиться в 19:00 по местному времени (19:00 мск), однако в случае необходимости работу избирательных участков могут продлить еще на пять часов.

В свою очередь западные СМИ уточняют, что выборы проходят на территориях, контролируемых правительством Сирии.

СМИ отмечают, что новые выборные представители, как ожидается, будут иметь больше обязанностей, чем их предшественники: это связано с необходимостью восстановления страны.

Президентские выборы в Сирии, на которых победу одержал действующий президент Башар Асад, состоялись в 2014 году, а парламентские - в 2016 году.

 
 
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В воскресенье в Сирии начались выборы в местные органы власти - впервые с декабря 2011 года, сообщает сирийское информагентство САНА. По данным САНА, всего за 18 478 мест...
 
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