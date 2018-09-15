В Светлогорске прошел флешмоб против завода, который загрязняет воздух

15 сентября в Светлогорске прошел флешмоб против выбросов с местного завода беленой целлюлозы. По данным местной активистки Алены Маслюковой, около 200 человек в медицинских масках и с зелеными воздушными шарами собрались возле центральной площади. В 17:00 по инициативе властей площадку заняли дети, которые танцевали и запускали воздушные шары красного цвета, пишет «Радыё Свабода».

Пенсионеры, молодые семьи с детьми, старшеклассники надели медицинские маски и держали зеленые воздушные шары как символ того, что люди хотят дышать чистым воздухом. Жители райцентра обвиняют новый завод беленой целлюлозы загрязняет воздух, а от выбросов в городе часто воняет.

Милиционер Евгений Беспалко предупреждал через мегафон, что «данное мероприятие несанкционированное» и митингующим грозит ответственность по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. «Так арестуйте нас! Нам все равно, где умирать – здесь или в тюрьме!», – закричала на милиционера пенсионерка. Другие участники флешмоба спрашивали у милиционера, есть ли у него дети и внуки.

«Это не митинг, не пикет – транспарантов и плакатов не было, никто не выдвигал каких-то требований. Поэтому не стоит милиции угрожать людям. Они просто вышли дышать чистым воздухом», – сказала правозащитница Алена Маслюкова. Она добавила, что люди договаривались или вообще не идти на День города в следующую субботу, или прийти туда в масках и с зелеными воздушными шарами.

Активисты подавали заявку на проведение митинга 15 сентября на местном стадионе «Бумажник». Власти прислали ответ, что в этот день там пройдет праздник «Властелин села» от БРСМ. Поэтому жители договорились провести флешмоб. Утром 15 сентября в прокуратуру вызвали правозащитницу Алену Маслюкову и активиста Анатолия Змитровича. Прокурор района официально предупредил их об ответственности за участие или организацию несанкционированных мероприятий.