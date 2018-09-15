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Найденный в поезде Минск-Вильнюс предмет не представляет опасности - Госпогранкомитет

16.09.2018 13:05 — Разное | БелТА  
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительный предмет, найденный сегодня в поезде Минск-Вильнюс, не представляет опасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Сегодня утром на станции Гудогай всех пассажиров поезда Минск-Вильнюс попросили выйти из вагонов из-за подозрительного бесхозного предмета. "Пассажирам предложили пересечь границу в пешем порядке, доставив людей служебным транспортом в пункт пропуска Лоша. Часть пассажиров согласилась, другая осталась ожидать, а несколько человек предпочли вернуться обратно. Проверочные мероприятия на данный момент завершены. Информация о том, что найденный предмет представляет источник опасности, не подтвердилась", - рассказал Антон Бычковский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительный предмет, найденный сегодня в поезде Минск-Вильнюс, не представляет опасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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