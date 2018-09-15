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В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили

16.09.2018 12:56 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. В Китае молодой человек бортпроводницы сделал ей предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили за нарушение правил безопасности.  

Как сообщает AsiaOne, в мае 2018 года по соцсетям распространился ролик, на котором молодой человек опускается на колено и делает предложение стюардессе. Девушка принимает предложение.  

«Я действительно не знала, что мой парень сделает мне предложение во время этого полёта. Спасибо, что стали свидетелями», – произносит бортпроводница.  

Пассажиры порадовались за пару, начали аплодировать и снимать на камеры. А вот авиакомпания трогательность момента не оценила.  

Когда руководство China Eastern Airlines увидело ролик, бортпроводницу было решено уволить. 10 сентября стало известно, что девушку освободили от занимаемой ею должности, поскольку она пренебрегла безопасностью пассажиров.  

По мнению компании, предложение было безответственным поступком, который вызвал волнение в самолёте, пусть девушка и не знала о планах своего молодого человека.  

Пользователи разделились в суждениях. Одни посчитали действия авиакомпании чрезмерно строгими и «бессердечными». Другие согласились с руководством China Eastern Airlines, поскольку «рабочее время для работы».  

Весной 2018 года интернет-сенсацией стала ведущая из Китая. 

Девушка ведёт прогноз погоды более 20 лет и не стареет – подробности здесь.  

 
 
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Новости Китая. В Китае молодой человек бортпроводницы сделал ей предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили за нарушение правил безопасности.   Как...
 
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