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В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»

16.09.2018 11:56 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат.  

Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 10 сентября в своём доме. По словам жены Доната, он умер в результате осложнений, вызванных диабетом.  

Питер Донат родился 20 января 1928 в Канаде. В 1950 году мужчина переехал в США, где первое время играл в театрах, а затем сумел проявить себя как актёр кино.  

Артист известен своими ролями в «Миссия невыполнима», «Крестный отец – 2», «Ангелы Чарли» и «Секретные материалы», где сыграл в шести эпизодах.  

У Доната остались жена и трое детей.  

 
 
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Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат.   Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 10 сентября в своём доме. По словам жены Доната, он умер в...
 
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