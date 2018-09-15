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В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»
Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат.
Как
Питер Донат родился 20 января 1928 в Канаде. В 1950 году мужчина переехал в США, где первое время играл в театрах, а затем сумел проявить себя как актёр кино.
Артист известен своими ролями в «Миссия невыполнима», «Крестный отец – 2», «Ангелы Чарли» и «Секретные материалы», где сыграл в шести эпизодах.
У Доната остались жена и трое детей.
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Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат. Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 10 сентября в своём доме. По словам жены Доната, он умер в...
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