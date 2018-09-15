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Налоговые доходы бюджета Могилевской области в январе-августе выросли на 12,9%

16.09.2018 13:30 — Разное | Интерфакс  
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Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-август составили Br779 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога  - Br271,7 млн. рублей (34,9%), налога на добавленную стоимость – Br98,6 млн (12,7%), налога на прибыль – Br63,3 млн (8,1%), акцизов – Br61,4 млн (7,9%).

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,5% общих поступлений (Br494,5 млн). Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br222,8 млн (28,5%), индивидуальные предприниматели – Br33,9 млн (4,4%), физические лица – Br27,9 млн (3,6%).

По состоянию на 1 сентября 2018 года в области насчитывалось 388,6 тыс. действующих плательщиков.

 
 
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Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-август составили Br779 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого...
 
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