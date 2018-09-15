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Пассажиров поезда Минск - Вильнюс высадили в Гудогае из-за подозрения на взрывчатку

16.09.2018 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Пассажиров поезда Минск — Вильнюс в воскресенье высадили на приграничной станции Гудогай, сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев.

Это произошло после прохождения паспортного и таможенного контроля.

"Нашли подозрительную коробку, вызвали специалистов из Минска. За пассажирами должен прибыть дополнительный поезд. Не повезло тем, кто ехал в аэропорт",  - пишут очевидцы.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, "люди действительно были высажены для проведения дополнительных проверочных мероприятий в связи с обнаружением подозрительного предмета".

"В настоящий момент проверочные мероприятия закончены. Никакой взрывчатки в поезде не было", - сказал он.

Представитель Госпогранкомитета уточнил, что часть пассажиров этого поезда отказалась от поездки. "Часть осталась ожидать в пункте пропуска.  Другую часть пассажиров по согласованию с литовской стороной пропустили в пешем порядке  в пункте пропуска "Лоша", - добавил он.

ОС

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиров поезда Минск — Вильнюс в воскресенье высадили на приграничной станции Гудогай, сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев. Это произошло после...
 
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