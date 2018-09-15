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Пассажиров поезда Минск - Вильнюс высадили в Гудогае из-за подозрения на взрывчатку
Пассажиров поезда Минск — Вильнюс в воскресенье высадили на приграничной станции Гудогай, сообщает портал
Это произошло после прохождения паспортного и таможенного контроля.
"Нашли подозрительную коробку, вызвали специалистов из Минска. За пассажирами должен прибыть дополнительный поезд. Не повезло тем, кто ехал в аэропорт", - пишут очевидцы.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, "люди действительно были высажены для проведения дополнительных проверочных мероприятий в связи с обнаружением подозрительного предмета".
"В настоящий момент проверочные мероприятия закончены. Никакой взрывчатки в поезде не было", - сказал он.
Представитель Госпогранкомитета уточнил, что часть пассажиров этого поезда отказалась от поездки. "Часть осталась ожидать в пункте пропуска. Другую часть пассажиров по согласованию с литовской стороной пропустили в пешем порядке в пункте пропуска "Лоша", - добавил он.
ОС
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Пассажиров поезда Минск — Вильнюс в воскресенье высадили на приграничной станции Гудогай, сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев. Это произошло после...
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