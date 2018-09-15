ЕБРР купит 25% акций Белинвестбанка. К 2020 году банк приватизируют

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выкупить 25% акций и стать акционером Белинвестбанка уже до конца года, пишет TUT.by с ссылкой на главу представительства ЕБРР в Минске Александра Пивоварского.

По его словам, «due diligence завершен, но пока не можем давать комментарии, потому что входим в деликатную стадию обсуждения всех коммерческих компонентов этой сделки». У ЕБРР нет разногласий с беларуским правительством насчет приватизации Белинвестбанка, «просто надо время для обсуждения технических вопросов – структура управления, коммерческие элементы, стоимость».

Вице-премьер Владимир Кухарев во время встречи с делегацией Совета директоров ЕБРР заявил, что рассчитывает на вхождение Европейского банка в состав акционеров Белинвестбанка до конца года, сообщает пресс-служба правительства. «Готовность и открытость Беларуси к сотрудничеству по указанному вопросу подтверждает особое доверие к ЕБРР», – сказал Кухарев. С помощью ЕБРР власти хотят найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций.

Возможная стоимость сделки

Стороны отказались комментировать стоимость сделки. Журналисты попробовали на основании оценок экспертов посчитать возможную цену сделки. Банки в СНГ торгуются с коэффициентом меньше одного к капиталу. На 1 августа собственный капитал Белинвестбанка составлял 484 миллиона рублей. «Премия за блок-пакет в плюс, дисконт за рыночную оценку проблемных активов в минус. Но в Беларуси политическая воля – это не меньше капитала. Таким образом 25% акций могут стоить 56 миллионов долларов», – сказал собеседник, знакомый с методикой реализации подобных сделок.

В конце 2017 года Белинвестбанк получил от ЕБРР субординированный кредит в размере 50 миллионов евро. Ресурсы могут конвертироваться в акции. А к концу года ЕББР собирается организовать синдицированный кредит на 50 миллионов евро для Белинвестбанка. «Треть [от этой суммы] будет наши средства, две трети внесут другие банки», — сказал Александр Пивоварский.

Глава представительства ЕБРР в Минске сегодня заявил, что портфель ЕБРР до конца 2018 года может вырасти до 650−700 миллионов евро. На начало года он составлял 500 миллионов. С начала года ЕБРР подписал в Беларуси 16 проектов на общую сумму почти 230 миллионов евро. Этот объем уже превысил все операции прошлого года (163 миллиона). До конца года ожидается заключение других сделок. «Наш портфель динамичен. Не только мы выделяем средства, но и нам возвращают кредиты», – уточнил Пивоварский.

Один из крупных проектов, который могут реализовать в Беларуси до конца 2018 года, это выделение средств на модернизацию «Минскводоканала». Общая стоимость проекта оценивается в 185 миллионов евро. Половину средств должен выделить ЕБРР, вторую половину – Европейский инвестиционный банк. ЕБРР также организует привлечение частных инвесторов в строительство дороги М10 в Беларуси.