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Гигантские фигуры забавных персонажей: в Брюсселе состоялся «Фестиваль комиксов»

16.09.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Бельгии. По улицам Брюсселя пролетели гигантские фигуры забавных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад воздушных шаров стартовал в самом центре города. Надувные фигуры «путешествовали» по старинным улицам и дарили положительные эмоции гостям праздника и случайным прохожим. Среди персонажей, которые «заглянули» на действо, были и костюмированные герои «Звездных войн», в частности Дарт Вейдер.

 
 
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Новости Бельгии. По улицам Брюсселя пролетели гигантские фигуры забавных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парад воздушных шаров...
 
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