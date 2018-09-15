Гигантские фигуры забавных персонажей: в Брюсселе состоялся «Фестиваль комиксов»

Новости Бельгии. По улицам Брюсселя пролетели гигантские фигуры забавных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад воздушных шаров стартовал в самом центре города. Надувные фигуры «путешествовали» по старинным улицам и дарили положительные эмоции гостям праздника и случайным прохожим. Среди персонажей, которые «заглянули» на действо, были и костюмированные герои «Звездных войн», в частности Дарт Вейдер.