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Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась
Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался безопасен.
Как
Часть людей согласилась, другие остались ждать, а несколько человек решили изменить свои планы и вернуться.
Проверочные мероприятия завершены. Сведения о том, что бесхозный предмет представляет опасность, не подтвердились.
«Б – безысходность с хэппи эндом. 2 часа провели в Гудогае и помогали становлению внутреннего туризма из-за контрабаса с сигаретами. Плюсы – погода была солнечная, продавцы в магазине приветливые и предлагали бесплатный кипяток. Ну и когда мы ещё в Гудогае будем?», –
Другой пользователь соцсетей уточнил, что под вагоном была коробка с блоками сигарет, gps-датчиком и торчащими проводами.
Летом 2018 года из минского магазина были эвакуированы люди.
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Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась
Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался...
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