ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась

16.09.2018 14:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался безопасен.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет, пассажирам поезда предложили доставить их служебным транспортом в пункт пропуска Лоша. Там они смогут пересечь границу пешком.  

Часть людей согласилась, другие остались ждать, а несколько человек решили изменить свои планы и вернуться.  

Проверочные мероприятия завершены. Сведения о том, что бесхозный предмет представляет опасность, не подтвердились.  

«Б – безысходность с хэппи эндом. 2 часа провели в Гудогае и помогали становлению внутреннего туризма из-за контрабаса с сигаретами. Плюсы – погода была солнечная, продавцы в магазине приветливые и предлагали бесплатный кипяток. Ну и когда мы ещё в Гудогае будем?», – написала в соцсети одна из пассажирок.  

Другой пользователь соцсетей уточнил, что под вагоном была коробка с блоками сигарет, gps-датчиком и торчащими проводами.  

Летом 2018 года из минского магазина были эвакуированы люди. 

Причиной стал забытый пакет с проводом от зарядки телефона – здесь подробнее.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России погибла пятилетняя девочка. Предварительно, её покусала собака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика