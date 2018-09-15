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В России погибла пятилетняя девочка. Предварительно, её покусала собака
Новости России. 15 сентября в посёлке Рощино Гурьевского района погибла пятилетняя девочка.
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Чтобы узнать все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти ребёнка.
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Новости России. 15 сентября в посёлке Рощино Гурьевского района погибла пятилетняя девочка. Как сообщает СУ СК России по Калининградской области, на теле...
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