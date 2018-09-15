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Появилось видео ДТП, при котором машина залетела в подземный переход

16.09.2018 15:20 — Разное | KYKY  
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Утром мы писали о ДТП на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, где столкнулись машины Lada и Mazda. От удара вторая полетела в подземный переход у станции метро «Академия наук». TUT.by в своем твиттере опубликовал видео происшествия.

Милиция сообщает, что водитель «Мазды» 1971 года рождения не имел прав и был пьян. Также он имел несколько уголовных приговоров за имущественные преступления. Его задержали. 

К счастью, людей на пути Mazda не оказалось – ни на тротуаре, ни на лестнице, ни в самом переходе. МЧС сообщило, что жертв ДТП нет. 

 
 
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Утром мы писали о ДТП на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, где столкнулись машины Lada и Mazda. От удара вторая полетела в подземный переход у...
 
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