Появилось видео ДТП, при котором машина залетела в подземный переход

Утром мы писали о ДТП на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, где столкнулись машины Lada и Mazda. От удара вторая полетела в подземный переход у станции метро «Академия наук». TUT.by в своем твиттере опубликовал видео происшествия.

Милиция сообщает , что водитель «Мазды» 1971 года рождения не имел прав и был пьян. Также он имел несколько уголовных приговоров за имущественные преступления. Его задержали.

К счастью, людей на пути Mazda не оказалось – ни на тротуаре, ни на лестнице, ни в самом переходе. МЧС сообщило, что жертв ДТП нет.