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Появилось видео ДТП, при котором машина залетела в подземный переход
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Утром мы
Милиция
К счастью, людей на пути Mazda не оказалось – ни на тротуаре, ни на лестнице, ни в самом переходе. МЧС сообщило, что жертв ДТП нет.
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Утром мы писали о ДТП на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, где столкнулись машины Lada и Mazda. От удара вторая полетела в подземный переход у...
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