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Беларуский боец вышел на ринг под гимн СССР. И проиграл

16.09.2018 15:07 — Разное | KYKY  
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В субботу, 15 сентярбя, в московском спорткомплексе «Олимпийский» впервые прошел масштабный турнир UFC. Беларуский тяжеловес Андрей Орловский сражался с россиянином Шамилем Абдурахимовым, пишет «Трибуна». Наш боец вышел под гимн СССР, на что зрители устроили овацию.

Орловский проявил характер за неделю до боя. Его пригласили на программу «Реальный спорт» телеканала «Матч ТВ», но конструктивно поговорить не вышло. Телевизионщики почему-то вывели на экран нарезку моментов, в которых беларуса отправляли в нокаут, а ведущие однобоко обсуждали его шансы против Абдурахимова (в пользу россиянина). Узнав, что все это показывают в прямом эфире, Орловский бросил фразу: «Вы качаете российских бойцов, качайте их дальше» и покинул студию. 

После открытой тренировки Андрей не стал разговаривать с журналистами, а потом сказал, что, по его мнению, канал преследовал какую-то цель. Многие думали, что на поединок с Шамилем Андрей подготовит провокацию и выйдет под флагом США, но «Питбуль» появился под звуки гимна СССР. Это объяснимо – недавно боец сказал: «Я родился в СССР. У меня мама русская. Выступаю я за Беларусь».

По словам организаторов, 45% билетов купили жители российских регионов. Они же, услышав гимн СССР, и встали со своих мест, устроив Орловскому овацию. Возможно, зрители, как и комментаторы матча, перепутали звук с российским гимном. Поединок получился напряженным. 

По итогу Абдурахимов оказался сильнее Орловского. Беларус так и не сумел найти подхода к сопернику, и судьи отдали безоговорочную победу уроженцу Махачкалы. Это второе подряд поражение Орловского. К слову, он в рейтинге занимает 12 место, а Шамиль – 14. После боя Орловский написал у себя в инстаграме: «Матч ТВ злорадствует :). Мои дорогие фанаты, сегодня не наш день. Огромное спасибо за поддержку. Шамиль Абдурахимов, мужчина».

 
 
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В субботу, 15 сентярбя, в московском спорткомплексе «Олимпийский» впервые прошел масштабный турнир UFC. Беларуский тяжеловес Андрей Орловский сражался с...
 
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