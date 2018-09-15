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Беларуский боец вышел на ринг под гимн СССР. И проиграл
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В субботу, 15 сентярбя, в московском спорткомплексе «Олимпийский» впервые прошел масштабный турнир UFC. Беларуский тяжеловес Андрей Орловский сражался с россиянином Шамилем Абдурахимовым,
Орловский проявил характер за неделю до боя. Его пригласили на программу «Реальный спорт» телеканала «Матч ТВ», но конструктивно поговорить не вышло. Телевизионщики почему-то вывели на экран нарезку моментов, в которых беларуса отправляли в нокаут, а ведущие однобоко обсуждали его шансы против Абдурахимова (в пользу россиянина). Узнав, что все это показывают в прямом эфире, Орловский бросил фразу: «Вы качаете российских бойцов, качайте их дальше» и
После открытой тренировки Андрей не стал разговаривать с журналистами, а потом сказал, что, по его мнению, канал преследовал какую-то цель. Многие думали, что на поединок с Шамилем Андрей подготовит провокацию и выйдет под флагом США, но «Питбуль» появился под звуки гимна СССР. Это объяснимо – недавно боец сказал: «Я родился в СССР. У меня мама русская. Выступаю я за Беларусь».
По словам организаторов, 45% билетов купили жители российских регионов. Они же, услышав гимн СССР, и встали со своих мест, устроив Орловскому овацию. Возможно, зрители, как и комментаторы матча, перепутали звук с российским гимном. Поединок получился напряженным.
По итогу Абдурахимов оказался сильнее Орловского. Беларус так и не сумел найти подхода к сопернику, и судьи отдали безоговорочную победу уроженцу Махачкалы. Это второе подряд поражение Орловского. К слову, он в рейтинге занимает 12 место, а Шамиль – 14. После боя Орловский написал у себя в инстаграме: «Матч ТВ злорадствует :). Мои дорогие фанаты, сегодня не наш день. Огромное спасибо за поддержку. Шамиль Абдурахимов, мужчина».
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В субботу, 15 сентярбя, в московском спорткомплексе «Олимпийский» впервые прошел масштабный турнир UFC. Беларуский тяжеловес Андрей Орловский сражался с...
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