ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поём о море

16.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поём о море».

Первый этап проводится на областном уровне до 30.11.2018 г. Второй состоится в 29.03.2019 г. в форме гала-концерта в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии г. Пинске.

Среди членов жюри будут народный артист Республики Беларусь А.И. Ярмоленко, заслуженный артист Республики Беларусь И.А. Дорофеева и другие музыкальные деятели.

Шефство над фестивалем взяли адмиралы — уроженцы Беларуси, проживающие за пределами страны.

С положением фестиваля «Поём о море» можно ознакомиться перейдя по ссылке polozhenie_festivalya_Poyom_o_more 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика