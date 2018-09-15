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Поём о море
16.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поём о море».
Первый этап проводится на областном уровне до 30.11.2018 г. Второй состоится в 29.03.2019 г. в форме гала-концерта в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии г. Пинске.
Среди членов жюри будут народный артист Республики Беларусь А.И. Ярмоленко, заслуженный артист Республики Беларусь И.А. Дорофеева и другие музыкальные деятели.
Шефство над фестивалем взяли адмиралы — уроженцы Беларуси, проживающие за пределами страны.
С положением фестиваля «Поём о море» можно ознакомиться перейдя по ссылке
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Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных...
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