Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поём о море».

Первый этап проводится на областном уровне до 30.11.2018 г. Второй состоится в 29.03.2019 г. в форме гала-концерта в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии г. Пинске.

Среди членов жюри будут народный артист Республики Беларусь А.И. Ярмоленко, заслуженный артист Республики Беларусь И.А. Дорофеева и другие музыкальные деятели.

Шефство над фестивалем взяли адмиралы — уроженцы Беларуси, проживающие за пределами страны.

С положением фестиваля «Поём о море» можно ознакомиться перейдя по ссылке polozhenie_festivalya_Poyom_o_more