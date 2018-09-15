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Сын Че Гевара и брутальные байкеры: H.O.G. Rally Minsk в 15-и фото

16.09.2018 17:05 — Разное | KYKY  
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Вчера, 15 сентября, в Минске шесть тысяч байкеров из 15 стран закрывали мотосезон. Они проехались колонной от Кургана Славы до Дворца спорта. Среди байкеров был сын Че Гевара, сын президента Виктор Лукашенко и глава МВД Игорь Шуневич. Вечером выступили беларуские группы No comment band и Nuteki, а хедлайнером стала немецкая Bonfire. Закончилось все дело концертом. KYKY собрал 20 крутых фото с мотофеста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @__butthurt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Дитто (@ditto_0102)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexander Stennik (@4lstan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @e.lio_15

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 15 сентября, в Минске шесть тысяч байкеров из 15 стран закрывали мотосезон. Они проехались колонной от Кургана Славы до Дворца спорта. Среди байкеров был сын Че...
 
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