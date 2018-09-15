Вчера, 15 сентября, в Минске шесть тысяч байкеров из 15 стран закрывали мотосезон. Они проехались колонной от Кургана Славы до Дворца спорта. Среди байкеров был сын Че Гевара, сын президента Виктор Лукашенко и глава МВД Игорь Шуневич. Вечером выступили беларуские группы No comment band и Nuteki, а хедлайнером стала немецкая Bonfire. Закончилось все дело концертом. KYKY собрал 20 крутых фото с мотофеста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын Че Гевара и брутальные байкеры: H.O.G. Rally Minsk в 15-и фото Вчера, 15 сентября, в Минске шесть тысяч байкеров из 15 стран закрывали мотосезон. Они проехались колонной от Кургана Славы до Дворца спорта. Среди байкеров был сын Че...