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Париж на день станет «городом для пешеходов» – там запретят машины

16.09.2018 16:19 — Разное | KYKY  
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16 октября в Париже на большую часть дня отменят автомобильное движение. Город станет полностью пешеходным, пишет Tjournal. Акция пройдёт в третий раз. Ее авторы хотят показать горожанам и туристам, что Париж без машин более чистый и безопасный, и проблем от отсутствия машин не возникает.

Власти Парижа несколько десятилетий понижают число машин в черте города: с 1990 года использование автомобилей внутри города сократилось на 45%, а велосипедистов стало в десять раз больше.

В 2017 году город объявил, что запретит дизельные автомобили к 2024 году. Автомобили, которые работают на газовом топливе, запретят к 2030 году. На старых авто уже нельзя ездить в центре Парижа с восьми утра до восьми вечера по будням.

«Мы знаем, что парижане теряют шесть месяцев жизни из-за загрязнения. И мы хотим решить эту проблему», – Селия Блауэль, заместитель мэра Парижа.

Парижанам, решившим отказаться от автомобиля, город выплачивает пособие в размере примерно 700 долларов – его можно потратить на покупку велосипеда, проезд в общественном транспорте или оплату каршеринга. Владельцы малого бизнеса могут получить от города около десяти тысяч долларов на покупку грузовика или автобуса, работающего на электричестве. В 2017 году парижские власти анонсировали удвоение числа велосипедных дорожек и сокращение автомобильных перевозок вдвое к 2020 году.

 
 
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16 октября в Париже на большую часть дня отменят автомобильное движение. Город станет полностью пешеходным, пишет Tjournal. Акция пройдёт в третий раз. Ее авторы хотят...
 
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