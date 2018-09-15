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Песков: у Путина нет планов покинуть пост президента
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не собирается никуда уходить со своего поста, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В ходе передачи "Москва. Кремль. Путину" Д.Песков рассказал ведущему Владимиру Соловьеву об общении главы государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с главой китайского интернет-гиганта "Алибаба" Джеком Ма, который незадолго до этого сообщил о планах уйти на пенсию.
"Путин сказал Джеку Ма: "Вы ж не усидите на месте. На какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?", - процитировал Д.Песков президента.
"Это говорит президент, которому уже 65. Но как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких пунктов", - продолжил пресс-секретарь главы государства.
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Президент России Владимир Путин заявил, что пока не собирается никуда уходить со своего поста, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ходе передачи...
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