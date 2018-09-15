Новый налог? Беларусы будут платить за улучшение энергоэффективности домов

На сайте департамента по энергоэффективности опубликовали проект указа президента « О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда », пишет «Прайм Пресс». Сейчас проходят общественные обсуждения. Суть такова – беларусы будут платить 50% стоимости работ для повышения энергоэффективности жилья. Деньги отправят на специальные счета в облисполкомах и Мингорисполкоме.

Сколько и кто платит

Размер ежемесячных платежей хотят установить в фиксированном размере на десять лет. Например, из расчета одной базовой величины (24,5 рубля) на семью из трех человек в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров. Выйдет 0,51 рубля на квадратный метр в месяц.

Кроме самих беларусов, за улучшение энергоэффективности домов могут платить из средств местных бюджетов, поступающих от приватизации жилья, которое раньше было коммунальным. Но в размере более 10% от общего годового объема этих средств. Также на эти работы можно потратить не больше 10% от денег местных бюджетов на капитальный ремонт жилья.

Тем, кто не в состоянии заплатить за тепловую модернизацию жилья, предоставят безналичные жилищные субсидии. А собственники нежилых помещений будут платить в полном объеме.

Кто решает, проводить ли тепловую модернизацию дома

Вовлекать беларусов в проект хотят добровольно. Решать, нужно ли вообще улучшать энергоэффективность дома, будут местные органы власти после общего собрания с собственниками помещений. Нужно как минимум две трети голосов собственников за проект.

Каждый собственник жилья заплатить пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество. Платежи за проведение тепловой модернизации не являются оплатой какого-либо вида основных коммунальных услуг. Платеж будет предоставляться отдельным счетом. Для собственников жилья сумма будет участвовать в расчете безналичных жилищных субсидий на весь период возмещения затрат.

Проект указа разработан для того, чтобы снизить теплопотребление жилищного фонда Беларуси. Жилищный фонд составляет 254,4 миллиона квадратных метров, из которых многоквартирный жилищный фонд – около 178 миллионов. Фактически весь жилищный фонд страны (94%) находится в частной собственности.