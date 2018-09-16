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Беларусь вошла в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития
Беларусь входит в группу государств с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе ПРООН, презентованном в штаб-квартире организации 14 сентября.
Всего в рейтинге Программы развития ООН 189 стран. В группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития — 59 государств, 53 в ней занимает наша страна. Польша в нем занимает 33-е место, Литва — 35-е, Латвия — 41-е, Россия — 49-е.
В группу с высоким уровнем человеческого развития попали многие постсоветские страны: Грузия (70-е место), Азербайджан (80), Армения (83), Украина (88), Узбекистан (105), Туркменистан (108).
Возглавляет рейтинг Норвегия, за ней следуют Швейцария и Австралия, сообщает
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Беларусь входит в группу государств с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе ПРООН, презентованном в штаб-квартире...
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