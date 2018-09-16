ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития

16.09.2018 23:19 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь входит в группу государств с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе ПРООН, презентованном в штаб-квартире организации 14 сентября.

Всего в рейтинге Программы развития ООН 189 стран. В группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития — 59 государств, 53 в ней занимает наша страна. Польша в нем занимает 33-е место, Литва — 35-е, Латвия — 41-е, Россия — 49-е.

В группу с высоким уровнем человеческого развития попали многие постсоветские страны: Грузия (70-е место), Азербайджан  (80), Армения (83), Украина (88), Узбекистан (105), Туркменистан (108).

Возглавляет рейтинг Норвегия, за ней следуют Швейцария и Австралия, сообщает БелаПАН.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь входит в группу государств с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе ПРООН, презентованном в штаб-квартире...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый налог? Беларусы будут платить за улучшение энергоэффективности домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика