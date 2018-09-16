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Пассажир рейса Минск – Москва подрался с соседом
17.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Мужчина в нетрезвом состоянии, летевший рейсом Минск – Москва, нанес удар соседу, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дебоширом оказался 54-летний житель Московской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и занял чужое место. Когда мужчине указали на ошибку и попросили пересесть, тот в ответ ударил.
Диспетчер службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово передал жалобу на пассажира, нарушившего порядок на борту самолета, транспортной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и сопроводили его в дежурную часть. В настоящее время проводится проверка.
Ранее, в конце августа, 25-летний гражданин Таджикистана, державший путь из Москвы в Душанбе, сперва ударил бортпроводницу, а затем сообщил о заложенной в самолете бомбе. В результате инцидента было
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Дебоширом оказался 54-летний житель Московской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и занял чужое место.
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