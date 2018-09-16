Пассажир рейса Минск – Москва подрался с соседом

Мужчина в нетрезвом состоянии, летевший рейсом Минск – Москва, нанес удар соседу, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебоширом оказался 54-летний житель Московской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и занял чужое место. Когда мужчине указали на ошибку и попросили пересесть, тот в ответ ударил.

Диспетчер службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово передал жалобу на пассажира, нарушившего порядок на борту самолета, транспортной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и сопроводили его в дежурную часть. В настоящее время проводится проверка.