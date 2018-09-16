Как использовать чеки «Имущество»?

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 года №79 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2019 года.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь граждане могут использовать именные приватизационные чеки «Имущество» при обмене их на находящиеся в государственной собственности акции предприятий через обособленные подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк».

Для обмена можно использовать чеки не только начисленные гражданину в качестве личной имущественной квоты, но и чеки, полученные в порядке наследования, а также до 250 чеков, переоформленных от близких родственников. Обмен акций на чеки «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющем данную операцию. Однако произвести обмен чеков «Имущество» можно на акции тех предприятий, акции которых обмениваются в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный чековый счет на имя гражданина. Для осуществления процедуры обмена гражданину необходимо обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» с документом, удостоверяющим личность, и сертификатом чеков «Имущество». В центре банковских услуг №106 филиала №113 ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Береза, ул. Кирова, 4) граждане могут обменять принадлежащие им чеки «Имущество» на акции ОАО «Торговый центр «Надежда», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Пружанский льнозавод», ОАО «Пружанский райагросервис», ОАО «Пружанский РКБО», ОАО «Пружанское», ОАО «Оранчицкая птицефабрика», ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Кобрин-Дизайн», ОАО «Иволга», ОАО «Днепро-Буг-ское», ОАО «Стройкомплекс», ОАО «Брестский электромеханический завод», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Строительный трест №25», ОАО «Строительно-монтажный трест №19», ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Строммаш», ОАО «БЗАЛ» г. Барановичи. На сайте Брестского облисполкома (раздел «Комитет «Брестоблимущество»/«Справочная информация»/«Перечень акционерных обществ, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество») можно ознакомиться с перечнем открытых акционерных обществ, акции которых обмениваются на чеки «Имущество», краткой информацией о результатах деятельности данных акционерных обществ за 2017 год, а также иной информацией о порядке использования чеков «Имущество».

Фото: Минск-Новости