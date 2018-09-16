Лесных дел мастера (ко Дню работников леса)

Леса являются одним из главных богатств нашей страны. Уход за лесными угодьями постоянно ведут работники лесного хозяйства, которые знают каждый уголок. Всего в Березовском районе имеется шесть лесничеств, самые молодые из них – Кабаковское и Споровское. А, к примеру, Сигневичское лесничество в послевоенные годы относилось к Коссовскому лесхозу. Сейчас наши лесничества входят в структуру Ивацевичского лесхоза.

Площадь лесного фонда Сигневичского лесничества, работой которого руководит Вячеслав Приходько, составляет 7,8 тысячи гектаров. 70% приходится на хвойные леса. Расчетная лесосека составляет 90000 кубических метров за десять лет. Имеется семь обходов, которые закреплены за лесниками. В коллективе трудятся восемнадцать человек. Особенно старательно и умело работает лесник Лесковичской зоны Валентин Юркевич.

Лес – это грибы и ягоды, строительные материалы и дрова, животные и птицы, лекарственные растения, сенокосы и просто возможность побыть наедине с природой, отдохнуть в тишине и почувствовать прилив сил в потоке нашей динамичной жизни.

На фото: помощник лесничего Сигневичского лесничества Петр Дубина, бухгалтер Елена Черепенкова, водитель Василий Кудринский, мастер леса Иван Гошко и тракторист Александр Ляхнович (слева направо).

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