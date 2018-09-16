ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесных дел мастера (ко Дню работников леса)

17.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Леса являются одним из главных богатств нашей страны. Уход за лесными угодьями постоянно ведут работники лесного хозяйства, которые знают каждый уголок. Всего в Березовском районе имеется шесть лесничеств, самые молодые из них – Кабаковское и Споровское. А, к примеру, Сигневичское лесничество в послевоенные годы относилось к Коссовскому лесхозу. Сейчас наши лесничества входят в структуру Ивацевичского лесхоза. 

Площадь лесного фонда Сигневичского лесничества, работой которого руководит Вячеслав Приходько, составляет 7,8 тысячи гектаров. 70% приходится на хвойные леса. Расчетная лесосека составляет 90000 кубических метров за десять лет. Имеется семь обходов, которые закреплены за лесниками. В коллективе трудятся восемнадцать человек. Особенно старательно и умело работает лесник Лесковичской зоны Валентин Юркевич.

Лес – это грибы и ягоды, строительные материалы и дрова, животные и птицы, лекарственные растения, сенокосы и просто возможность побыть наедине с природой, отдохнуть в тишине и почувствовать прилив сил в потоке нашей динамичной жизни.

На фото: помощник лесничего Сигневичского лесничества Петр Дубина, бухгалтер Елена Черепенкова, водитель Василий Кудринский, мастер леса Иван Гошко и тракторист Александр Ляхнович (слева направо).

Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леса являются одним из главных богатств нашей страны. Уход за лесными угодьями постоянно ведут работники лесного хозяйства, которые знают каждый уголок. Всего в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поэт в кустах: посмотрите, как Борис Гребенщиков удивляет поклонников чтением "стихов из леса"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика