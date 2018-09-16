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Поэт в кустах: посмотрите, как Борис Гребенщиков удивляет поклонников чтением "стихов из леса"
Легенда российской рок-музыки Борис Гребенщиков
Музыканта с пером за ухом, выглядывающего между стволов деревьев, поклонники уже прозвали «славным язычником», индейцем и кентавром. Подписчики заявили, что стихи «старенькие, но прекрасные», «Гомер нервно курит в сторонке, завистливо поглядывая в заросли агавы», и назвали это творчество посвящением к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, который будет отмечаться в ноябре.
— Лесной волшебник продолжает пророчествовать о прошлом, — пишут в комментариях к видео Гребенщикова.
— Борис Борисыч, спасибо, что вы есть, — отзываются благодарные поклонники.
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