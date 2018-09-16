Легенда российской рок-музыки Борис Гребенщиков размещает в своем Инстаграм короткие видео со стихами. Лидер группы «Аквариум», которая выступит в Минске уже завтра, вспоминает классиков отечественной литературы — Льва Толстого «в оранжевых портах», шепчущего Тургенева и «скачущего на розовом коне» Есенина.

Музыканта с пером за ухом, выглядывающего между стволов деревьев, поклонники уже прозвали «славным язычником», индейцем и кентавром. Подписчики заявили, что стихи «старенькие, но прекрасные», «Гомер нервно курит в сторонке, завистливо поглядывая в заросли агавы», и назвали это творчество посвящением к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, который будет отмечаться в ноябре.

— Лесной волшебник продолжает пророчествовать о прошлом, — пишут в комментариях к видео Гребенщикова.

— Борис Борисыч, спасибо, что вы есть, — отзываются благодарные поклонники.