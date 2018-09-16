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Благотворительный международный форум «Студенческие встречи – 2018» состоится в ГрГУ имени Янки Купалы

17.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как сообщили в  Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, форум пройдет с 21 по 23 сентября. Он будет организован  совместно с итальянским благотворительным фондом «Поможем им жить».
 
 
Участие в форуме примут студенты белорусских университетов, а также представители фонда. 
 
 
В рамках  мероприятия  состоится вечер дружбы,  выступит   президент  итальянского благотворительного Фонда «Поможем им жить» Фабрицио Пачифичи,  пройдет презентация и обсуждение разработанных проектов. В парке имени Жилибера планируется благотворительная ярмарка и акция «Праздник детства». Кроме того, состоится благотворительный концерт группы «Radiance».
 
 
Участники форума обменяются  опытом по волнующим молодежь направлениям.   На одной из трех дискуссионных  площадок будут обсуждаться проблемы формирования интернет-зависимости у молодежи, профессионального самоопределения и трудности первого рабочего места.
 
 
Средства, собранные на благотворительной ярмарке, организаторы в день закрытия форума  передадут Василишковскому дому-интернату для детей инвалидов с особенностями психофизического развития.
 
 
 
 
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Как сообщили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, форум пройдет с 21 по 23 сентября. Он будет организован совместно с итальянским...
 
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