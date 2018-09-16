Благотворительный международный форум «Студенческие встречи – 2018» состоится в ГрГУ имени Янки Купалы

Как сообщили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, форум пройдет с 21 по 23 сентября. Он будет организован совместно с итальянским благотворительным фондом «Поможем им жить».

Участие в форуме примут студенты белорусских университетов, а также представители фонда.

В рамках мероприятия состоится вечер дружбы, выступит президент итальянского благотворительного Фонда «Поможем им жить» Фабрицио Пачифичи, пройдет презентация и обсуждение разработанных проектов. В парке имени Жилибера планируется благотворительная ярмарка и акция «Праздник детства». Кроме того, состоится благотворительный концерт группы «Radiance».

Участники форума обменяются опытом по волнующим молодежь направлениям. На одной из трех дискуссионных площадок будут обсуждаться проблемы формирования интернет-зависимости у молодежи, профессионального самоопределения и трудности первого рабочего места.

Средства, собранные на благотворительной ярмарке, организаторы в день закрытия форума передадут Василишковскому дому-интернату для детей инвалидов с особенностями психофизического развития.