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Как пьяный бесправник на "Мазде" влетел в подземный переход

17.09.2018 07:41 — Разное | UDF  
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Милиция сообщает об обстоятельствах ДТП в Минске, во время которого автомобиль "Мазда" залетел с проезжей части в подземный переход. По информации ГУВД Мингорисполкома, 15 сентября около 23.35 47-летний водитель-бесправник, который к тому же был пьян, ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина и в направлении Академической.

Красный сигнал светофора он проигнорировал. На пересечении с Сурганова столкнулся с "Ладой Вестой", а потом от удара "Мазду" вынесло в подземный переход возле метро "Академия наук". К счастью, никто из участников и свидетелей ДТП не пострадал.

Водитель "Мазды" имеет в биографии неоднократные привлечении к ответственности за имущественные преступления. На него составили административный протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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