Милиция сообщает об обстоятельствах ДТП в Минске, во время которого автомобиль "Мазда" залетел с проезжей части в подземный переход. По информации ГУВД Мингорисполкома, 15 сентября около 23.35 47-летний водитель-бесправник, который к тому же был пьян, ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина и в направлении Академической.



Красный сигнал светофора он проигнорировал. На пересечении с Сурганова столкнулся с "Ладой Вестой", а потом от удара "Мазду" вынесло в подземный переход возле метро "Академия наук". К счастью, никто из участников и свидетелей ДТП не пострадал.



Водитель "Мазды" имеет в биографии неоднократные привлечении к ответственности за имущественные преступления. На него составили административный протокол.



