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Как пьяный бесправник на "Мазде" влетел в подземный переход
Милиция сообщает об обстоятельствах ДТП в Минске, во время которого автомобиль "Мазда" залетел с проезжей части в подземный переход. По информации ГУВД Мингорисполкома, 15 сентября около 23.35 47-летний водитель-бесправник, который к тому же был пьян, ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина и в направлении Академической.
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