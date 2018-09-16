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В Приморье кандидат от «Единой России» проигрывал на выборах, но вдруг набрал 13,5 тысяч голосов – и победил
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16 сентября в Приморье «по-голливудски» прошел второй тур губернаторских выборов. До конца в них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от «Единой России» Андрей Тарасенко – только 45,8%,
После обработки 97,87% протоколов онлайн-табло в ЦИКе не обновлялось около часа. За промежуток с 98,77% до 99,03% обработанных протоколов количество голосов за Ищенко сократилось на пять, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тысяч, и единоросс вырвался вперед. Когда было обработано 99,1% – он стал недосягаем.
«Разница между 99,03% и 99,10% обработанных УИК – это как раз один участок из 1500. Где это такой участок, где Тарасенко набирает почти шесть тысяч голосов? [Общее количество проголосовавших – около 500 тысяч – Прим.] Именно так и выглядит переписание результатов выборов задним числом», –
Реакция ЦИК
Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома. Об этом «Интерфаксу» заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги», — сказала Памфилова.
Реакция кандидата от КПРФ
«Наглым образом протоколы переписаны, просто переписаны. У нас данные на ночь, — был подсчет 95,4% протоколов, я лидировал с разницей в 5%. Математика обыкновенная — они не могли никак сфальсифицировать. И тут начинается эквилибристика ночью, вводится 2% голосов, – и это Тарасенко добавляет 20 тысяч бюллетеней. А под утро, что интересно, голоса стали у меня отниматься, а у него увеличиваться, это просто нонсенс», –
«Может быть, это неправильно, но я объявил голодовку на центральной площади Владивостока, и сейчас подтягиваются сторонники сюда, человек 15-20 уже есть. Люди подошли и встали на одиночные пикеты уже. У нас уже на телевидении выпустили, что я избранный фактически губернатор, а тут получается – как можно при не введенных 4,3% протоколов добавить кандидату 45 тысяч голосов? 4% не посчитано, – и это добавляет 45 тысяч, это вообще невозможно!» – продолжает он.
По его словам, юристы уже готовят исковые заявления во Владивостоке, а с утра пройдет большое внутреннее совещание в администрации президента. Там будет заместитель Зюганова, он лично разговаривал с первым замглавы АП Сергеем Кириенко. «Я знаю, что Геннадий Андреевич Зюганов созванивался ночью с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Памфилова сказала, что она не может никак повлиять на ситуацию, что краевая избирательная комиссия Владивостока взбунтовалась и неподконтрольна ей. И знаю, что утром по Москве Геннадий Андреевич будет проводить большую пресс-конференцию», – рассказал Ищенко.
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В Приморье кандидат от «Единой России» проигрывал на выборах, но вдруг набрал 13,5 тысяч голосов – и победил
16 сентября в Приморье «по-голливудски» прошел второй тур губернаторских выборов. До конца в них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95%...
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