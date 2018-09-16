В Приморье кандидат от «Единой России» проигрывал на выборах, но вдруг набрал 13,5 тысяч голосов – и победил

16 сентября в Приморье «по-голливудски» прошел второй тур губернаторских выборов. До конца в них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от «Единой России» Андрей Тарасенко – только 45,8%, пишет meduza. И вдруг Тарасенко начал стремительно набирать голоса – и получил их 13,5 тысяч, пока соперник из КПРФ потерял пять голосов.

После обработки 97,87% протоколов онлайн-табло в ЦИКе не обновлялось около часа. За промежуток с 98,77% до 99,03% обработанных протоколов количество голосов за Ищенко сократилось на пять, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тысяч, и единоросс вырвался вперед. Когда было обработано 99,1% – он стал недосягаем.

«Разница между 99,03% и 99,10% обработанных УИК – это как раз один участок из 1500. Где это такой участок, где Тарасенко набирает почти шесть тысяч голосов? [Общее количество проголосовавших – около 500 тысяч – Прим.] Именно так и выглядит переписание результатов выборов задним числом», – пишет в своем блоге идеолог сайта «Электоральная география» Александр Киреев.

Реакция ЦИК

Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома. Об этом «Интерфаксу» заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги», — сказала Памфилова.

Реакция кандидата от КПРФ

«Наглым образом протоколы переписаны, просто переписаны. У нас данные на ночь, — был подсчет 95,4% протоколов, я лидировал с разницей в 5%. Математика обыкновенная — они не могли никак сфальсифицировать. И тут начинается эквилибристика ночью, вводится 2% голосов, – и это Тарасенко добавляет 20 тысяч бюллетеней. А под утро, что интересно, голоса стали у меня отниматься, а у него увеличиваться, это просто нонсенс», – удивляется Андрей Ищенко.

«Может быть, это неправильно, но я объявил голодовку на центральной площади Владивостока, и сейчас подтягиваются сторонники сюда, человек 15-20 уже есть. Люди подошли и встали на одиночные пикеты уже. У нас уже на телевидении выпустили, что я избранный фактически губернатор, а тут получается – как можно при не введенных 4,3% протоколов добавить кандидату 45 тысяч голосов? 4% не посчитано, – и это добавляет 45 тысяч, это вообще невозможно!» – продолжает он.

По его словам, юристы уже готовят исковые заявления во Владивостоке, а с утра пройдет большое внутреннее совещание в администрации президента. Там будет заместитель Зюганова, он лично разговаривал с первым замглавы АП Сергеем Кириенко. «Я знаю, что Геннадий Андреевич Зюганов созванивался ночью с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Памфилова сказала, что она не может никак повлиять на ситуацию, что краевая избирательная комиссия Владивостока взбунтовалась и неподконтрольна ей. И знаю, что утром по Москве Геннадий Андреевич будет проводить большую пресс-конференцию», – рассказал Ищенко.