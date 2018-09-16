УсыПоддержкиПинск. Ученики школы поддержали директора, которого обвиняют в избиении детей

11 сентября в СШ №18 Пинска произошел конфликт между директором этой школы и двумя учениками СШ №10. В итоге матери детей обвинили Федора Родиона (директор) в избиении их детей, одна из них загрузила в «Одноклассники» видео из кабинета директора. Ученики школы №18 заступились за директора, нарисовали в его поддержку плакаты, а актер местного театра запустил флешмоб #УсыПоддержкиПинск, пишет «Медиа-Полесье».

Как поддерживают директора

Вечером 12 сентября, через день после конфликта, Федор попал с гипертоническим кризом в больницу. Ученики обклеили стены школы стикерами со словами поддержки, записали видеообращения, нарисовали плакаты. Лозунгом акции стала фраза «Мы любим директора!»

По словам детей, акции проводятся совершенно добровольно. Вся школа против того, чтобы директора увольняли из-за клеветы. Расписаться на плакатах приходят ученики и их родители из других пинских школ. Родительские комитеты классов школы пишут в управление образования письма в защиту директора.

Актер Полесского Драматического театра Андрей Дмитриченко запустил акцию с хештегом #усыПоддержкиПинск.

Что за конфликт

Мы писали историю конфликта 15 сентября. С того момента появились новые подробности. Набрало популярность видео с Youtube-канала пятиклассника – одного из участников конфликта. В нем он катался на самокате на крыльце школы, его друг взял скейт. К ним периодически выходят сотрудники школы (одна из них техничка) и просят уйти кататься в другое место. Мальчик в ответ говорит, что это общественное место, и он не уйдет. Справедливости ради отметим, что работники школы тоже позволяют себе слишком грубые выражения в отношении детей. Мальчик утверждает, что не боится ни директора, ни милиции, и сам себя воспитывает. Затем он говорит, что главное, что он заснял это, мол, «контент пошел», и озвучивает хэштэг #яжуборщица, повторяя эту фразу несколько раз (и вынес ее в название видео).

В конце видео парень жалуется, что женщина угрожала ему, а ему нет еще 18 лет, поэтому женщину обязательно уволят. Это видео уже набрало 23 тысячи просмотров, когда прошлые собирали 200-600.

Версия матери

В «Одноклассниках» она написала следующее: «11 сентября директор школы №18 Пинска избил двух несовершеннолетних детей (пятый и девятый класс). Он бил их головами друг о друга, выламывал руки, пытался оторвать уши. Ему не понравилось, что они на территории школы катались на скейте. Закрыв детей и родительницу в кабинете в присутствии коллектива учителей, продолжал наносить удары как детям, так и их матери. Коллектив учителей смотрел и молчал. В выражениях директор не скупился. Можно смело поаплодировать ему за знание русского матерного. И только когда мать ребёнка начала его снимать на телефон, ненадолго успокоился. Но даже видеосъёмка не помешала ему ударить по лицу, толкнуть или схватить мальчика за шею. Мать и дети с трудом смогли вырваться. Детей на скорой увезли в больницу. У одного ребенка в кровь разбиты губы и шатаются зубы, у обоих ушибы головы и ссадины. Интересно, как долго этот человек будет работать в школе? Долго, отвечу я вам. Он ведь депутат. Ему можно всё. Сейчас по делу проводится проверка».

Версия директора

Появилось чуть больше информации по сравнению с той, что мы писали 15 сентября. В частности, Федор Родин объяснил, что это не первый конфликт между школой и этими детьми. Сначала был случай в понедельник, который парни и сняли на видео и загрузили на Youtube. А случай с директором произошел во вторник.

«Я с завучем по воспитательной работе и завхозом иду туда решать проблему. В это время на крыльце находились и другие мои работники, которые пытались вразумить этих детей. Затем я поступил, конечно, оплошно, схватил их и попытался отвести в здание школы, чтобы вызвать родителей и педагогов из их школы и поговорить. Я сожалею, что я схватился за них, и ребята столкнулись и ударились друг о друга. Я приношу извинения их родителям, просто если бы ребята послушались, то был бы простой разговор, и конфликт был бы улажен», – говорит директор.

Директор завел парней в фойе и попросил позвонить их родителям, сообщил о проблеме директору 10-й школы, где учатся ребята, тот пообещал прислать соцпедагогов. Пятиклассник начал звонить матери и кричать: «Мама, спасай меня, меня тут убьют».

По словам директора, старший мальчик не звонил, вел себя адекватно, хотя и провоцировал, говорил «ударь меня, ударь». «Да, у него была рассечена губа и шла из неё кровь, мои сотрудницы оказали ему помощь. Прибежал ещё один парень, который был с ними, тоже начал кричать. Я, если честно, первый раз попал в такую ситуацию, был растерян, да и чувствовать от стресса стал себя плохо. Затем прибежала мать младшего парня и стала меня оскорблять, угрожать, называть какие-то громкие фамилии, говорила, что вызвала скорую и милицию, учила сына, как показывать симптомы сотрясения головного мозга. И, не дождавшись соцпедагогов, увела детей в травмопункт. Дальше от меня ничего не зависело», – продолжил директор.

Он не понимает, почему мало внимания уделяют поведению этих детей: «Я не понимаю, почему сейчас идут проверки директора, а почему никто не обращает внимания на то, чем эти дети занимаются. Почему госорганы молчат, в интернете же есть ролики, на которых видно, как они хамят. Где администрация их школ?! Где все различные инспекции?!»

Также директор объяснил, что не хотел вызывать милицию, потому что «ведь это дети, не хотелось портить им будущее, их бы поставили на учёт в ИДН и органы соцзащиты. Ведь видно, что дети предоставлены сами себе. Мне хотелось поговорить с ними в присутствии родителей».