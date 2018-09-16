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Криштиану Роналду оформил дубль и открыл счет своим голам за "Ювентус" в официальных матчах

17.09.2018 09:52 — Разное | Tut.by  
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Криштиану Роналду сумел, наконец, открыть счет своим забитым мячам в официальных матчах в составе «Ювентуса», в который он перешел летом из «Реала».

В домашнем поединке 4-го тура итальянской Серии «А» Криштиану Роналду дважды поразил ворота «Сассуоло». 33-летнй португалец отличился во втором тайме с интервалом в 15 минут.

На 50-й минуте Роналду открыл счет.

А на 65-й удвоил перевес «Ювентуса».

Уже в компенсированное судьями время гости сумели отыграть один мяч, но победу «Старая Синьора» не упустила.

Матч «Ювентус» завершал в меньшинстве — в концовке встречи Дуглас Коста за 2 минуты успел получить две желтые карточки. Первую — за удар локтем, вторую — за плевок в лицо сопернику — полузащитнику «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

Прибегнув к услугам системы VAR, судья удалил 28-летнего бразильца с поля.

Дуглас Коста принес извинения за свой поступок. Тем не менее, он получит штраф от клуба и длительную дисквалификацию от Серии «А».

Между тем «Ювентус», одержав четыре победы со старта чемпионата, с 12 очками уверенно лидирует в турнирной таблице. На втором месте «Наполи» — 9 баллов в 4 играх, на третьей строке расположился «Сассуоло» — 7 очков в 4 поединках.

 
 
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Криштиану Роналду сумел, наконец, открыть счет своим забитым мячам в официальных матчах в составе "Ювентуса", в который он перешел летом из "Реала".
 
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