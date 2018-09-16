Пьяный россиянин устроил дебош в самолете

Житель Подмосковья распивал спиртные напитки в самолете, скандалил и избил другого пассажира.

Об этом сообщает сайт mskagency.ru , ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, 54-летний житель Московской области на борту авиарейса Минск-Москва распивал спиртное, затем сел на кресло другого пассажира. Когда тот попросил его занять свое место, получил удар в лицо.

Экипаж воздушного судна сообщил о происшествии в транспортную полицию, и в Домодедово нарушителя порядка уже ждали правоохранители.

В данное время российские полицейские проводят проверку. Собираются факты для обвинения гражданина в нарушении правил полета, оскорблении сотрудников авиакомпании и причинение вреда имуществу владельцев лайнера.