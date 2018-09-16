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Пьяный россиянин устроил дебош в самолете
Житель Подмосковья распивал спиртные напитки в самолете, скандалил и избил другого пассажира.
Об этом сообщает сайт
По ее словам, 54-летний житель Московской области на борту авиарейса Минск-Москва распивал спиртное, затем сел на кресло другого пассажира. Когда тот попросил его занять свое место, получил удар в лицо.
Экипаж воздушного судна сообщил о происшествии в транспортную полицию, и в Домодедово нарушителя порядка уже ждали правоохранители.
В данное время российские полицейские проводят проверку. Собираются факты для обвинения гражданина в нарушении правил полета, оскорблении сотрудников авиакомпании и причинение вреда имуществу владельцев лайнера.
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Житель Подмосковья распивал спиртные напитки в самолете, скандалил и избил другого пассажира.
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