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Пьяный россиянин устроил дебош в самолете

17.09.2018 10:16 — Разное | БДГ  
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Житель Подмосковья распивал спиртные напитки в самолете, скандалил и избил другого пассажира.

Об этом сообщает сайт mskagency.ru, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, 54-летний житель Московской области на борту авиарейса Минск-Москва распивал спиртное, затем сел на кресло другого пассажира. Когда тот попросил его занять свое место, получил удар в лицо.

Экипаж воздушного судна сообщил о происшествии в транспортную полицию, и в Домодедово нарушителя порядка уже ждали правоохранители.

В данное время российские полицейские проводят проверку. Собираются факты для обвинения гражданина в нарушении правил полета, оскорблении сотрудников авиакомпании и причинение вреда имуществу владельцев лайнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Подмосковья распивал спиртные напитки в самолете, скандалил и избил другого пассажира.
 
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