Двое погибли и восемь пострадали в ДТП в Осиповичском районе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое погибли и восемь человек пострадали в ДТП в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Авария произошла 15 сентября около 20.50. Водитель автомобиля «Ниссан» во время опережения вблизи деревни Агула Осиповичского района совершил столкновение с попутным автомобилем «Шкода». После этого «Ниссан» столкнулся с двигавшимся попутно микроавтобусом «ГАЗ», в результате чего обе машины съехали в кювет и опрокинулись.

Водитель автомобиля «Ниссан» и пассажир автомашины «ГАЗ» погибли.

Водителю микроавтобуса и его семи пассажирам причинены телесные повреждения, они госпитализированы в Осиповичскую районную больницу.