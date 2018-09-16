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Двое погибли и восемь пострадали в ДТП в Осиповичском районе

17.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны  
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое погибли и восемь человек пострадали в ДТП в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Авария произошла 15 сентября около 20.50. Водитель автомобиля «Ниссан» во время опережения вблизи деревни Агула Осиповичского района совершил столкновение с попутным автомобилем «Шкода». После этого «Ниссан» столкнулся с двигавшимся попутно микроавтобусом «ГАЗ», в результате чего обе машины съехали в кювет и опрокинулись.

Водитель автомобиля «Ниссан» и пассажир автомашины «ГАЗ» погибли.

Водителю микроавтобуса и его семи пассажирам причинены телесные повреждения, они госпитализированы в Осиповичскую районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое погибли и восемь человек пострадали в ДТП в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси. Авария...
 
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