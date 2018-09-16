Завод ветеринарных препаратов построят в парке «Великий камень»

ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» зарегистрировано в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Такая информация размещена на официальном сайте парка, сообщает БЕЛТА.

Новый резидент построит завод по производству ветеринарных препаратов, которое будет соответствовать правилам надлежащей производственной практики (GMP). Это позволит регистрировать производимую продукцию в зарубежных странах и активно осуществлять поставки на экспорт. Около 70% производимой продукции планируется экспортировать.

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью около 80 кв.км с особым правовым режимом для комфортных условий ведения бизнеса.